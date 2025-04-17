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Алькарас доходил до 1/4 финала всех турниров, сыгранных в Испании за последние четыре года

Алькарас доходил до 1/4 финала всех турниров, сыгранных в Испании за последние четыре года
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас имеет внушительную статистику выступлений на турнирах в родной Испании.

Алькарас выходил в четвертьфинальный круг на всех шести турнирах, сыгранных в Испании за последние четыре года. Интересно, что в последний раз Карлос не смог дойти до этой стадии на родине на турнире серии «Мастерс» в Мадриде в 2021 году. Тогда он потерпел поражение от 22-кратного чемпиона мэйджоров соотечественника Рафаэля Надаля со счётом 1:6, 2:6.

Сегодня, 17 апреля, Алькарас вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго круга Карлос (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 80-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере (Q).

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Ласло Джере
80
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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