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Давидович-Фокина — о подготовке к матчам: нравится получать резюме с советами по стратегии

Давидович-Фокина — о подготовке к матчам: нравится получать резюме с советами по стратегии
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30-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина рассказал, сколько времени уделяет стратегии при подготовке к матчам.

«Мне нравится получать накануне мгры письменное резюме с советами по стратегии и психологическому подходу. Мне присылают подробное сообщение, которое мы потом просматриваем на следующий день. Не смотрю видео, потому что многих игроков я уже знаю, особенно тех, кто входит в топ-100. Конечно, для новых соперников анализирую некоторые видеозаписи, чтобы понять, где у них могут быть слабые места», — сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции.

На турнире ATP-500 в Барселоне испанец вышел в четвертьфинал, где встретится с россиянином Кареном Хачановым.

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