Определились четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Барселоне

Определились четвертьфинальные пары грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), призовой фонд которого составляет € 2 889 200.
Теннис. Грунтовый турнир категории ATP-500 в Барселоне. Четвертьфинальные пары:
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 5);
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Артюр Фис (Франция, 7);
Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 2).
Действующим чемпионом турнира в Барселоне является трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд.