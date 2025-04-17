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Определились четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Барселоне

Определились четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Барселоне
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Определились четвертьфинальные пары грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), призовой фонд которого составляет € 2 889 200.

Теннис. Грунтовый турнир категории ATP-500 в Барселоне. Четвертьфинальные пары:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 5);
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Артюр Фис (Франция, 7);
Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 2).

Действующим чемпионом турнира в Барселоне является трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд.

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Алькарас доходил до 1/4 финала всех турниров, сыгранных в Испании за последние четыре года
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