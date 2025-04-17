Определились четвертьфиналисты турнира ATP-500 в Мюнхене

Сегодня, 17 апреля, завершились матчи второго круга на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами.

Теннис. Грунтовый турнир категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Четвертьфинальные пары:

Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды);

Фабиан Марожан (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия);

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия);

Лучано Дардери (Италия) — Бен Шелтон (США).

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.