Определились четвертьфиналисты турнира ATP-500 в Мюнхене
Сегодня, 17 апреля, завершились матчи второго круга на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами.
Теннис. Грунтовый турнир категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Четвертьфинальные пары:
- Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
- Фабиан Марожан (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия);
- Франсиско Серундоло (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия);
- Лучано Дардери (Италия) — Бен Шелтон (США).
Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.
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