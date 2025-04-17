Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились четвертьфиналисты турнира ATP-500 в Мюнхене

Определились четвертьфиналисты турнира ATP-500 в Мюнхене
Комментарии

Сегодня, 17 апреля, завершились матчи второго круга на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами.

Теннис. Грунтовый турнир категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Четвертьфинальные пары:

  • Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
  • Фабиан Марожан (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия);
  • Лучано Дардери (Италия) — Бен Шелтон (США).

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

Календарь турнира в Мюнхене
Сетка турнира в Мюнхене
Материалы по теме
Андрей Рублёв проиграл в Барселоне! А Мирра Андреева уступила в Штутгарте! LIVE
Live
Андрей Рублёв проиграл в Барселоне! А Мирра Андреева уступила в Штутгарте! LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android