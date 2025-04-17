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Турнир АТР-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 17 апреля

Турнир АТР-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 17 апреля
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Сегодня, 17 апреля, в Мюнхене (Германия) состоялись матчи четвёртого игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч второго круга.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. Второй круг. Результаты 17 апреля:

  • Давид Гоффен (Бельгия) — Мариано Навоне (Аргентина) — 0:6, 7:5, 6:1;
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Шевченко (Казахстан, LL) — 6:2, 6:2;
  • Зизу Бергс (Бельгия) — Диего Дедура-Паломеро (Германия, LL) — 6:1, 6:1;
  • Уго Умбер (Франция, 4) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 4:6, 4:6.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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