Турнир АТР-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, в Мюнхене (Германия) состоялись матчи четвёртого игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч второго круга.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. Второй круг. Результаты 17 апреля:

Давид Гоффен (Бельгия) — Мариано Навоне (Аргентина) — 0:6, 7:5, 6:1;

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Шевченко (Казахстан, LL) — 6:2, 6:2;

Зизу Бергс (Бельгия) — Диего Дедура-Паломеро (Германия, LL) — 6:1, 6:1;

Уго Умбер (Франция, 4) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 4:6, 4:6.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.