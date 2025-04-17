Кори Гауфф — о вождении: нравится ездить и играть быстро, но при этом безопасно

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) ответила, нравится ли ей быстро водить автомобиль.

— Вам нравится играть быстро. Водить тоже любите быстро?

— Из-за правил — нет. Но, честно говоря, да — у меня есть «Порше» 911, на этой машине трудно не ездить на высокой скорости. Мне нравится играть и водить быстро. Но, конечно, чтобы при этом было безопасно, — сказала Гауфф в интервью на корте.

Кори Гауфф во втором круге турнира в Штутгарте разгромила Эллу Зайдель из Гремании со счётом 6:1, 6:1. За выход в полуфинал американка поспорит с Жасмин Паолини из Италии.