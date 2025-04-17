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Кори Гауфф — о вождении: нравится ездить и играть быстро, но при этом безопасно

Кори Гауфф — о вождении: нравится ездить и играть быстро, но при этом безопасно
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) ответила, нравится ли ей быстро водить автомобиль.

Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 19:40 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Элла Зайдель
124
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель

— Вам нравится играть быстро. Водить тоже любите быстро?
— Из-за правил — нет. Но, честно говоря, да — у меня есть «Порше» 911, на этой машине трудно не ездить на высокой скорости. Мне нравится играть и водить быстро. Но, конечно, чтобы при этом было безопасно, — сказала Гауфф в интервью на корте.

Кори Гауфф во втором круге турнира в Штутгарте разгромила Эллу Зайдель из Гремании со счётом 6:1, 6:1. За выход в полуфинал американка поспорит с Жасмин Паолини из Италии.

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