Кори Гауфф — о вождении: нравится ездить и играть быстро, но при этом безопасно
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) ответила, нравится ли ей быстро водить автомобиль.
Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 19:40 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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124
Элла Зайдель
Э. Зайдель
— Вам нравится играть быстро. Водить тоже любите быстро?
— Из-за правил — нет. Но, честно говоря, да — у меня есть «Порше» 911, на этой машине трудно не ездить на высокой скорости. Мне нравится играть и водить быстро. Но, конечно, чтобы при этом было безопасно, — сказала Гауфф в интервью на корте.
Кори Гауфф во втором круге турнира в Штутгарте разгромила Эллу Зайдель из Гремании со счётом 6:1, 6:1. За выход в полуфинал американка поспорит с Жасмин Паолини из Италии.
Комментарии
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