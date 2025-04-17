Варвара Грачёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Руане

67-я ракетка мира 24-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, не смогла выйти в четвертьфинальный круг грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

В матче второго круга Грачёва со счётом 3:6, 3:6 проиграла 73-й ракетке мира из Испании Джессике Бузас Манейро.

Встреча Грачёвой с Бузас Манейро продлилась 1 час 23 минуты. В её рамках Варвара один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Джессики один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Бузас Манейро в Руане станет украинка Элина Свитолина (1).