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Варвара Грачёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Руане

Варвара Грачёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Руане
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67-я ракетка мира 24-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, не смогла выйти в четвертьфинальный круг грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

В матче второго круга Грачёва со счётом 3:6, 3:6 проиграла 73-й ракетке мира из Испании Джессике Бузас Манейро.

Руан. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 21:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
73
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Варвара Грачёва
67
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Встреча Грачёвой с Бузас Манейро продлилась 1 час 23 минуты. В её рамках Варвара один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Джессики один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Бузас Манейро в Руане станет украинка Элина Свитолина (1).

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