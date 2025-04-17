Варвара Грачёва не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Руане
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67-я ракетка мира 24-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, не смогла выйти в четвертьфинальный круг грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).
В матче второго круга Грачёва со счётом 3:6, 3:6 проиграла 73-й ракетке мира из Испании Джессике Бузас Манейро.
Руан. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 21:10 МСК
73
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
67
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Встреча Грачёвой с Бузас Манейро продлилась 1 час 23 минуты. В её рамках Варвара один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Джессики один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Следующей соперницей Бузас Манейро в Руане станет украинка Элина Свитолина (1).
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