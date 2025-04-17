Остапенко обыграла Наварро и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

24-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Во втором круге она обыграла 11-ю ракетку мира американку Эмму Наварро со счётом 7:5, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Остапенко семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Наварро один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 18 заработанных.

За выход в полуфинал Остапенко поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Турнир WTA-500 в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионской соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.