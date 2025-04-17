«Не хочу на этом останавливаться». Хачанов — о первом в сезоне выходе в 1/4 финала ATP

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинальный круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Это его первый четвертьфинал на уровне ATP в текущем сезоне.

— Первый четвертьфинал в этом сезоне. Насколько ты сейчас уверен в своей игре?

— Если честно, не могу сказать, что до этого думал или считал, что не могу доходить до таких стадий. Иногда вопрос просто в каких-то близких матчах, которые у меня были от середины февраля. Опять же, я выходил против топовых теннисистов. Да, я чуть опустился в рейтинге, но самое главное — это игра. Если ты играешь в свой теннис, веришь в свой уровень, то всё придёт, пусть не на той неделе, так на этой. Конечно, результат всегда важен. Но иногда, к сожалению, он бывает второстепенен и не напрямую связан с тем, как ты выступаешь. Теннис на самом деле иногда очень странный вид спорта. Очень много разных сценариев развития матчей даёт. Здорово, что я вышел в четвертьфинал, не хочу на этом останавливаться. Хочу продолжать собирать выигранные встречи. Это важно не только для уверенности, но и просто для ощущения себя, — сказал Хачанов телеграм-каналу «Гейм Сет Макс».