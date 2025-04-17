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«Он может делать глупые ошибки». Хачанов — о матче с Давидович-Фокиной в Барселоне

«Он может делать глупые ошибки». Хачанов — о матче с Давидович-Фокиной в Барселоне
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о предстоящем матче с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«С Алехандро мы, по-моему, в последний раз встречались на грунте в Монте-Карло, я его победил. У него хороший уровень игры, но, не знаю, психологический это момент или нет, даже с тем же Андреем у него все матчи очень близкие, но Андрей ведёт 5-0 (Рублёв проиграл испанцу в Барселоне, счёт стал 5-1. — Прим. «Чемпионата»). Я помню эти тай-брейки, которые он проигрывал ему. Там реально с ума сойти можно. И он сходил с ума после этого, я думаю.

Он спортсмен, который, если ловит игру, то с ним реально тяжело что-либо сделать. Но при этом ты знаешь, что тебе нужно быть в матче, поскольку ты можешь постараться с ним вернуться. Он может где-то делать глупые ошибки. У него уровень игры в общем хороший, высокий, но бывает нестабилен.

В том году, например, у него не очень сезон пошёл, он в один момент опустился сильно [в рейтинге]. Сейчас у него новый тренер, и он с начала года уже два финала сыграл. Хороший уровень показывает», — сказал Хачанов телеграм-каналу «Гейм Сет Макс».

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