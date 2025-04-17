Турнир WTA-500 в Штутгарте: результаты игрового дня 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, в Штутгарте (Германия) состоялись встречи четвёртого игрового дня на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. Второй круг. Результаты 17 апреля:

Мирра Андреева (Россия, 6) — Екатерина Александрова (Россия) — 3:6, 2:6;

Магдалена Френх (Польша) — Джессика Пегула (США, 3) — 1:6, 1:6;

Эмма Наварро (США, 7) — Елена Остапенко (Латвия) — 5:7, 6:3, 2:6.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.