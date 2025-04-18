Определились четвертьфиналистки турнира WTA-500 в Штутгарте

В четверг, 17 апреля, завершились матчи второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами.

Теннис. Грунтовый турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия). Четвертьфинальные пары:

Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США);

Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша);

Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия);

Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия).

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.