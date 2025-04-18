Определились четвертьфиналистки турнира WTA-500 в Штутгарте
В четверг, 17 апреля, завершились матчи второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами.
Теннис. Грунтовый турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия). Четвертьфинальные пары:
- Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США);
- Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша);
- Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия);
- Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия).
Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.
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