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«Бандана, козлиная бородка». Агасси составил топ-3 из своих культовых образов на корте

«Бандана, козлиная бородка». Агасси составил топ-3 из своих культовых образов на корте
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси составил топ-3 своих любимых образов на корте. Агасси всегда выделялся на корте яркими, смелыми и эффектными аутфитами.

«На Открытом чемпионате Австралии 1995 года, его называют «пиратским». Мешковатые шорты, рубашка в обтяжку, бандана, серьга-обруч, козлиная бородка — всё это напоминало «Пиратов Карибского моря», — рассказал о третьем месте своего рейтинга Агасси.

На второе место Андре поставил свои культовые джинсовые шорты. «Теннисисты ещё не видели, чтобы кто-то носил что-то, кроме белых рубашек, заправленных в эти шорты», — сказал американец в видео.

Также Агасси признался, что его любимым образом на корте стали яркие укороченные лосины из спандекса цвета «горячая лава», которые он надевал под джинсовые шорты и сочетал с кроссовками Nike.

«Это было довольно круто, особенно в сочетании с обувью. В то время президент Федерации тенниса Франции подумывал о том, чтобы ввести дресс-код. Знаете, я поступил так, как поступил бы любой благородный человек, я назвал его болваном на пресс-конференции. Немного грубо, но это была моя честная реакция на то, что кто-то говорит, что я должен носить», — признался Агасси.

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