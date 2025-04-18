«Поддерживают только хоккеистов и футболистов». Теннисистка Захарова — о финансовой помощи

107-я ракетка мира Анастасия Захарова рассказала, как покрывает расходы и какова в этом деле роль Федерации тенниса России.

«Все финансы уходят на мою карьеру. Федерация не помогает, никакой финансовой поддержки или чего-то в этом роде у меня нет. В нашей стране поддерживают только хоккеистов и футболистов», — поделилась Захарова с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Ранее Анастасия Захарова поделилась тем, куда у неё уходят все призовые, которые она получает на турнирах.

Полная версия интервью с Анастасией Захаровой выйдет на «Чемпионате» в пятницу, 18 апреля, в 10:00 по московскому времени.