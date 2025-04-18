Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Поддерживают только хоккеистов и футболистов». Теннисистка Захарова — о финансовой помощи

«Поддерживают только хоккеистов и футболистов». Теннисистка Захарова — о финансовой помощи
Комментарии

107-я ракетка мира Анастасия Захарова рассказала, как покрывает расходы и какова в этом деле роль Федерации тенниса России.

«Все финансы уходят на мою карьеру. Федерация не помогает, никакой финансовой поддержки или чего-то в этом роде у меня нет. В нашей стране поддерживают только хоккеистов и футболистов», — поделилась Захарова с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Ранее Анастасия Захарова поделилась тем, куда у неё уходят все призовые, которые она получает на турнирах.

Полная версия интервью с Анастасией Захаровой выйдет на «Чемпионате» в пятницу, 18 апреля, в 10:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Билеты в США стоили $ 5 тысяч». Россиянка Захарова — о крупных тратах в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android