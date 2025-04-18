Теннисистка Захарова назвала плюсы и минусы воспитания в спортивной семье

23-летняя теннисистка Анастасия Захарова поделилась тем, что тренирует её папа, на турниры с ней ездит мама, а брат выступает в качестве спарринга.

«Папа – мастер спорта по гребле, мама занималась лёгкой атлетикой, а мы с братом пошли в теннис. Есть ли минусы, когда рождаешься в спортивной семье? Не знаю… Даже не думала о минусах – одни плюсы. С четырёх лет мы всегда занимались разными видами спорта, бегали, занимались. Так что у нас всегда была спортивная жизнь», — поделилась Захарова с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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