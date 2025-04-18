Российская теннисистка Захарова: были финансовые трудности — думали о смене гражданства

107-я ракетка мира Анастасия Захарова поделилась отношением к смене спортивного гражданства и вспомнила свою историю шестилетней давности.

«Я люблю свою страну, но, когда лет шесть-семь назад у меня были финансовые трудности, мы были готовы к этому. Тогда семья уделяла мне максимум внимания и поддержки, были сложности, и мы думали о смене гражданства. Но сейчас нет, я не готова выступать под другим флагом. Были предложения, но нас останавливали мысли о том, что будет другая страна, законы, традиции, обстоятельства», — поделилась Захарова с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Анастасией Захаровой уже вышла на «Чемпионате».