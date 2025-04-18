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«Пришла в теннис в 8,5 лет». Россиянка Захарова вспомнила начало своего пути

«Пришла в теннис в 8,5 лет». Россиянка Захарова вспомнила начало своего пути
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107-я ракетка мира Анастасия Захарова поделилась историей, как пришла в теннис.

«С четырёх лет я два-три года занималась плаванием. С братом, естественно (смеётся). Потом мы пошли в дзюдо, я им позанималась год, брат – два. Рядом с дзюдо была секция тенниса, я пошла туда, а брат ещё футболом позанимался.

С самого начала, как взяла ракетку, я начала бить по мячу. Мне это очень понравилось, я сильно увлеклась и захотела заниматься этим видом спорта. Я пришла в теннис в восемь с половиной лет – относительно поздно для теннисистов. А в девять лет я уже пыталась играть турниры. Конечно, не очень хорошо получалось. Я расстраивалась, но потихонечку работала-работала и стала выигрывать», — поделилась Захарова с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Анастасией Захаровой уже вышла на «Чемпионате».

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