Теннисистка Захарова процитировала легендарного боксёра Али

23-летняя теннисистка Анастасия Захарова озвучила цитату, которая вдохновляет её на победы больше всего.

«Какие спортсмены вдохновляют? Не думаю, что есть какой-то определённый человек. Я любитель прочитать перед матчем разные мотивационные цитаты. Когда играю, вспоминаю их. И они меня заставляют работать больше. Одна из любимых: «Не уходи, страдай сейчас и живи всю оставшуюся жизнь чемпионом», Мохаммед Али», — поделилась Захарова с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Ранее Захарова поделилась отношением к смене спортивного гражданства и вспомнила свою историю шестилетней давности.

Полная версия интервью с Анастасией Захаровой уже вышла на «Чемпионате».