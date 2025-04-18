Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 17 апреля

Подошёл к концу четвёртый игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. Второй круг. Результаты матчей 17 апреля:

Карен Хачанов (Россия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:5, 6:4.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Андрей Рублёв (Россия, 4) – 7:5, 6:4.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Ласло Джере (Сербия, Q) – 6:2, 6:4.

Алекс де Минор (Австралия, 5) – Джейкоб Фирнли (Великобритания, LL) — 6:1, 6:2.

Действующим чемпионом турнира в Барселоне является трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд.