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Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 17 апреля

Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 17 апреля
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Подошёл к концу четвёртый игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. Второй круг. Результаты матчей 17 апреля:

  • Карен Хачанов (Россия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:5, 6:4.
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Андрей Рублёв (Россия, 4) – 7:5, 6:4.
  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Ласло Джере (Сербия, Q) – 6:2, 6:4.
  • Алекс де Минор (Австралия, 5) – Джейкоб Фирнли (Великобритания, LL) — 6:1, 6:2.

Действующим чемпионом турнира в Барселоне является трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд.

Сетка турнира ATP-500 в Барселоне (2025)
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