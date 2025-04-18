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«Всегда готова к битве». Остапенко — о предстоящем матче со Швёнтек в Штутагрте

«Всегда готова к битве». Остапенко — о предстоящем матче со Швёнтек в Штутагрте
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о предстоящем матче против второй ракетки мира Иги Швёнтек из Польши в четвертьфинале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я просто должна делать то, что должна: оставаться агрессивной и играть в свою игру. Всегда готова к битве с отличными игроками», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.

Счёт личных встреч Остапенко и Швёнтек — 5-0 в пользу Елены. Во втором круге соревнований представительница Латвии обыграла американку Эмму Наварро со счётом 7:5, 3:6, 6:2. Швёнтек на этом же этапе оказалась сильнее Яны Фетт (6:2, 6:2).

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