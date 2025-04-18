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«Она никогда не сдаётся». Гауфф — о Паолини перед матчем 1/4 финала в Штутгарте

«Она никогда не сдаётся». Гауфф — о Паолини перед матчем 1/4 финала в Штутгарте
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о шестой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини перед матчем 1/4 финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
6
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Она невероятно подвижна, и у неё очень хороший форхэнд. В последнее время мы не играли в туре, но мы тренируемся вместе. Все знают о Жасмин и о том, как она борется. Она никогда не сдаётся. Никогда не видела, чтобы она делала это на корте», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

Счёт личных встреч Гауфф и Паолини — 2-0 в пользу американки. Во втором круге соревнований Кори разгромила Эллу Зайдель со счётом 6:1, 6:1. Паолини на этом же этапе обыграла Юле Нимайер (6:1, 7:5).

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