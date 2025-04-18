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«Он очень неприятный». Дмитрий Турсунов описал матчи с Энди Марреем

«Он очень неприятный». Дмитрий Турсунов описал матчи с Энди Марреем
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, как тяжело ему давались матчи с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом, бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем. Их счёт личных встреч – 5:0 в пользу Маррея.

«Очень неприятный, разбирает твою игру просто на раз. Выходишь, чувствуя себя прекрасно, идеально, а покидаешь корт с ощущением, что ты будто вообще разучился играть в теннис, никогда не держал ракетку. Меняет ритмы, скорости, высоту. Может упасть в каких-то муках, у тебя будет ощущение, что он скоро снимется, тем не менее он встаёт и бегает ещё полтора часа. Максимально уничтожает твою психику и твою теннисную игру. Восстановление её потом занимает несколько недель», — сказал Турсунов в своём телеграм-канале.

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