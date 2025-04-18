Легендарный Бьорн Борг ответил, какой титул хотел бы завоевать, но не смог
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11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг рассказал, какой турнир хотел бы выиграть по ходу карьеры, но не смог.
– Если оглядываться назад, остались ли у вас какие-то сожаления по поводу своей карьеры? Возможно, вы не достигли чего-то желаемого?
– Возможно, победы на Открытом чемпионате США. Было бы неплохо выиграть его, но мне не о чем сожалеть, — приводит слова Борга Mundo Deportivo.
Борг четыре раза играл в финалах Открытого чемпионата США, но титула так и не добился. В 1976 и 1978 годах Бьорн проиграл Джимми Коннорсу, в 1980-м и 1981-м – Джону Макинрою.
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