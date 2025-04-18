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Турнир ATP-500 в Барселоне: расписание игрового дня 18 апреля

Турнир ATP-500 в Барселоне: расписание игрового дня 18 апреля
Карен Хачанов
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Сегодня, 18 апреля, пройдёт пятый игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/4 финала соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. 1/4 финала. Расписание 18 апреля (время — московское):

12:00. Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
13:30. Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 2);
17:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 5);
18:30. Стефанос Циципас (Греция, 7) — Артюр Фис (Франция, 7).

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.

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