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Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 18 апреля

Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 18 апреля
Александр Зверев
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Сегодня, 18 апреля, в Мюнхене (Германия) пройдут матчи пятого игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 1/4 финала.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. 1/4 финала. Расписание 18 апреля (время — московское):

12:00. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия);
13:30. Лучано Дардери (Италия) — Бен Шелтон (США, 2);
15:00. Александр Зверев (Германия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
16:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия).

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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