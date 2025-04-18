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Хачанов — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Барселоны

Хачанов — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Барселоны
Карен Хачанов и Алехандро Давидович-Фокина
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Сегодня, 18 апреля, на грунтовом турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания) состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся россиянин 27-я ракетка мира Карен Хачанов и испанец 30-й номер рейтинга Алехандро Давидович-Фокина.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Алехандро Давидович-Фокина, который начнётся в 12:00 по московскому времени.

Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

В рамках турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин и испанец встречались три раза. В двух матчах победа оставалась за Давидович-Фокиной, один раз — за Хачановым.

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.

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