Хачанов — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Барселоны
Поделиться
Сегодня, 18 апреля, на грунтовом турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания) состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся россиянин 27-я ракетка мира Карен Хачанов и испанец 30-й номер рейтинга Алехандро Давидович-Фокина.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Алехандро Давидович-Фокина, который начнётся в 12:00 по московскому времени.
Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
27
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
30
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
В рамках турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин и испанец встречались три раза. В двух матчах победа оставалась за Давидович-Фокиной, один раз — за Хачановым.
Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2025
-
10:30
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
09:30
-
09:17
-
09:11
-
08:30
-
00:57
-
00:51
-
00:37
-
00:30
-
00:23
-
00:04
-
00:02
- 17 апреля 2025
-
23:49
-
23:41
-
23:17
-
23:14
-
22:59
-
22:49
-
22:36
-
22:32
-
22:00
-
21:51
-
21:46
-
21:41
-
21:36
-
21:18
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:41
-
20:15