Тренер — об Алькарасе и Синнере: для меня они оба гении, но Карлос — галактический

Тренер Хорхе Агирре высказался о соперничестве Карлоса Алькараса с итальянцем Янником Синнером. Он отметил, что испанский теннисист всё равно является лидером, несмотря на спады формы.

— Проблема постоянства в результатах не решена даже у Алькараса.

— Карлос этого не делает, но он №1 в гонке (Чемпионской гонке АТР. — Прим. «Чемпионата»). Карлосу приходится игнорировать то, что говорят люди. Для меня он, безусловно, лучший игрок в туре. Вы должны понимать, насколько сложно выступать в идеальной форме на протяжении всего сезона. Всегда случаются моменты, когда что-то происходит, будь то дискомфорт, небольшой стресс…

— Но у Синнера это получилось в 2024 году.

— Они оба бьются, это драка двух петухов. Для меня они оба гении, но Карлос — галактический.

— Видите ли вы кого-нибудь, кто находится с ними на одном уровне?

— Прямо сейчас, если поставить кого-то рядом с этими двумя, они будут на другом уровне, — приводит слова специалиста Punto de Break.