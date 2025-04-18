Экс-тренер Давидович-Фокины: в этом сезоне Алехандро войдёт в топ-10

Бывший тренер испанца Алехандро Давидович-Фокины Хорхе Агирре высказался о потенциале игрока, который сейчас занимает 30-е место в мировом рейтинге. Он также поделился мыслями насчёт прекращения их сотрудничества.

— Что случилось с Алехандро?

— Простого ответа нет, потому что у нас никогда не было проблем. Мы расстались на турнире в Риме в прошлом году и с тех пор не разговаривали. Лично я предпочитаю не комментировать. Я считаю его исключительным игроком и ожидаю, что в этом сезоне он войдёт в топ-10.

— Я думал, вы вместе навсегда.

— Я тоже так думал, как будто нам было суждено совершить великие дела. Но всегда происходят вещи, которые вы не можете контролировать, какие-то внешние факторы.

— Как вы пережили этот разрыв?

— Жёстко-жёстко. Конечно, я не ребёнок и знаю, как справляться с вещами, поэтому и изучал психологию. Не буду вам врать: это не то, что можно забыть за два дня. Если что-то имеет в жизни для вас значение, вы должны уметь это пережить. В данном случае мы говорим о 14-летнем проекте, в ходе которого ребёнок со сложными наклонностями оказывается на 21-м месте в мире.

— Почему вы не продолжили работать ещё хотя бы год?

— Что касается меня, то я за один год вошёл в десятку лучших, в этом у меня не было никаких сомнений. Ни у меня, ни у многих людей. Думаю, никто не удивится, если через два месяца Алехандро станет №9. А теперь скажите, сможете ли вы оставаться в десятке лучших на протяжении пяти лет? Я этого не знаю, — приводит слова специалиста Punto de Break.