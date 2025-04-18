Алькарас — о решении Соррибес-Тормо взять паузу: жаль, что она произнесла эти слова

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас отреагировал на решение соотечественницы Сары Соррибес-Тормо взять паузу в профессиональном спорте.

«Жаль, что такой жизнерадостный человек, как Сара, произнесла эти слова и оставила теннис на несколько месяцев или, возможно, на какой-то другой срок. Я желаю ей, чтобы она как можно скорее нашла нужные ответы и вернулась к игре, улыбалась и прежде всего сражалась, потому что она воин.

Сейчас мы все уделяем много внимания социальным сетям и читаем всевозможные комментарии, как положительные, так и отрицательные. Но, к сожалению, мы уделяем больше внимания негативным, это влияет на нас. Теннис — очень требовательный вид спорта, в котором неделя за неделей приходится поддерживать очень высокий уровень умственной нагрузки. Зачастую вы не понимаете, что нужно остановиться, пока не достигнете предела, когда паузы на несколько дней будет недостаточно.

Слава богу, я не дошёл до того, чтобы взять паузу на неопределённый срок на несколько месяцев или больше. Я просто остановился на несколько дней, и это уже мне помогло. Иногда нужно знать, что нужно твоему телу, твоему разуму. После Майами я понял, что мне пару дней, чтобы отключиться, не думать о теннисе, побыть с семьёй, в окружении близких, дабы очистить свой голову. Думаю, что они были очень полезны для меня, чтобы понять, чего я хочу добиться, что для меня действительно важно, и я этого добился», — приводит слова теннисиста Eurosport.es, — приводит слова Алькараса Eurosport.es.