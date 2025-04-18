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Итальянский тренер: у Синнера есть важный козырь в рукаве, чтобы выиграть ТБШ

Итальянский тренер: у Синнера есть важный козырь в рукаве, чтобы выиграть ТБШ
Янник Синнер
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Итальянский тренер Рикардо Пьятти высказался о том, какую мотивацию имеет первая ракетка мира Янник Синнер после трёхмесячной дисквалификации.

«Вся эта ситуация была очень неприятной для Синнера, но он обязательно обратит её во что-то положительное. Думаю, у Янника есть очень важный козырь в рукаве на ближайшие месяцы, чтобы выиграть «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open.

В прошлом году он добился больших успехов на нескольких турнирах, например, на «РГ», но соревнования в Италии могут позволить ему ещё больше увеличить отрыв от преследователей, а завоевание титула сразу после возвращения стало бы настоящим заявлением о намерениях.

Уверен, за время перерыва Янник не остановился. Например, во время пандемии простой оказался одним из самых важных моментов для него. Он тренировался три раза в неделю и играл в теннис каждый день. 10 или 15 лет назад все выигрывали Кубок Дэвиса и КБДК, кроме Италии. Но сейчас, когда в Италии столько тенниса, мы находимся в правильном направлении. Явное преимущество — иметь первую ракетку мира, но, если её нет, имеются и другие, которые могут пробиться в топ-10 лучших и выиграть турниры», — приводит слова Пьятти Punto de Break cо ссылкой на SuperTennis TV.

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