Роман Сафиуллин вышел в 1/4 финала «челленджера» в Португалии

Российский теннисист 73-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал «челленджера» в Оэйраше (Португалия), обыграв испанца 156-ю ракетку мира Алехандро Моро Каньяса в трёх сетах. Счёт — 5:7, 7:5, 7:6 (10:8).

Матч продолжался 3 часа 15 минут. За это время Сафиуллину удалось реализовать три брейк-пойнта из восьми, выполнить две подачи навылет. В то же время он не допустил ни одной двойной ошибки. Моро Каньяс допустил четыре двойные ошибки, выполнил пять подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Роман Сафиуллин сыграет с 97-й ракеткой мира сербом Душаном Лайовичем.