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Каролин Гарсия пропустит турнир в Мадриде

Каролин Гарсия пропустит турнир в Мадриде
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Экс четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия не сможет принять участия в стартующем на следующей неделе турнире WTA-1000 в Мадриде из-за травмы спины.

«После дополнительных обследований стало ясно, что я не смогу сыграть в Мадриде. Мне нужно ещё немного времени, чтобы подлечиться и восстановиться», – написала Гарсия в одной из социальных сетей.

Напомним, Гарсия снялась с матча первого круга турнира WTA-500 во французском Руане, где должна была сыграть против россиянки Анны Блинковой. В 2021 году француженка победила на Итоговом турнире WTA, который проходил в американском Форт-Уэрте, а также стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Цинциннати. На данный момент она занимает 99-ю строчку рейтинга WTA.

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