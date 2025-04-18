Каролин Гарсия пропустит турнир в Мадриде

Экс четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия не сможет принять участия в стартующем на следующей неделе турнире WTA-1000 в Мадриде из-за травмы спины.

«После дополнительных обследований стало ясно, что я не смогу сыграть в Мадриде. Мне нужно ещё немного времени, чтобы подлечиться и восстановиться», – написала Гарсия в одной из социальных сетей.

Напомним, Гарсия снялась с матча первого круга турнира WTA-500 во французском Руане, где должна была сыграть против россиянки Анны Блинковой. В 2021 году француженка победила на Итоговом турнире WTA, который проходил в американском Форт-Уэрте, а также стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Цинциннати. На данный момент она занимает 99-ю строчку рейтинга WTA.