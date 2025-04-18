Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Давидович-Фокину

Российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов одолел испанского теннисиста 30-го номера рейтинга Алехандро Давидович-Фокину в 1/4 финала турнира АТР-500 в Барселоне (Испания). Счёт — 6:4, 7:5. Во втором сете россиянин уступал со счётом 2:5.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Хачанову удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 12, выполнить пять подач навылет. В то же время он допустил одну двойную ошибку. Давидович-Фокина также допустил одну двойную ошибку, выполнил четыре подачи навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

В полуфинале соревнований Карен Хачанов сыграет с сильнейшим в матче Каспер Рууд — Хольгер Руне, который состоится также 18 апреля.