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Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Давидович-Фокину

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Давидович-Фокину
Карен Хачанов
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Российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов одолел испанского теннисиста 30-го номера рейтинга Алехандро Давидович-Фокину в 1/4 финала турнира АТР-500 в Барселоне (Испания). Счёт — 6:4, 7:5. Во втором сете россиянин уступал со счётом 2:5.

Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Хачанову удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 12, выполнить пять подач навылет. В то же время он допустил одну двойную ошибку. Давидович-Фокина также допустил одну двойную ошибку, выполнил четыре подачи навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

В полуфинале соревнований Карен Хачанов сыграет с сильнейшим в матче Каспер Рууд — Хольгер Руне, который состоится также 18 апреля.

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