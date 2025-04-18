Алькарас поддержал младшего брата на турнире в Барселоне

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас пришёл на трибуны юниорского теннисного турнира в Барселоне, чтобы поболеть за своего младшего брата.

«Ему 14 лет и ему будет нелегко, потому что он носит фамилию Алькарас. У него хорошие способности, и он талантлив в теннисе, но нам нужно позволить ему играть как 14-летнему ребёнку, наслаждаться процессом, проходить этапы, как любому другому ребёнку, а дальше посмотрим, что будет в будущем», – приводит слова менеджера Алькараса-старшего Альберта Молины издание Relevo.

Турнир в Барселоне стал первым, на котором совпали игровые расписания обоих братьев Алькарасов. Младший брат второй ракетки мира, 14-летний Хайме играет свой юниорский турнир на грунтах столицы Каталонии. Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала взрослого турнира, где сыграет против австралийца Алекса де Минора.