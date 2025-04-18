Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас поддержал младшего брата на турнире в Барселоне

Алькарас поддержал младшего брата на турнире в Барселоне
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас пришёл на трибуны юниорского теннисного турнира в Барселоне, чтобы поболеть за своего младшего брата.

«Ему 14 лет и ему будет нелегко, потому что он носит фамилию Алькарас. У него хорошие способности, и он талантлив в теннисе, но нам нужно позволить ему играть как 14-летнему ребёнку, наслаждаться процессом, проходить этапы, как любому другому ребёнку, а дальше посмотрим, что будет в будущем», – приводит слова менеджера Алькараса-старшего Альберта Молины издание Relevo.

Турнир в Барселоне стал первым, на котором совпали игровые расписания обоих братьев Алькарасов. Младший брат второй ракетки мира, 14-летний Хайме играет свой юниорский турнир на грунтах столицы Каталонии. Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала взрослого турнира, где сыграет против австралийца Алекса де Минора.

Материалы по теме
«6-7 лет назад думала о смене гражданства». Россиянка Захарова готова к дебюту в топ-100
Эксклюзив
«6-7 лет назад думала о смене гражданства». Россиянка Захарова готова к дебюту в топ-100
Материалы по теме
Итальянский тренер: у Синнера есть важный козырь в рукаве, чтобы выиграть ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android