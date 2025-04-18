Карен Хачанов впервые в сезоне достиг полуфинала на турнирах АТР
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Российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов впервые в текущем сезоне вышел в полуфинал турниров под эгидой АТР. Сегодня, 18 апреля, на соревнованиях в Барселоне он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в 1/4 финала со счётом 6:4, 7:5.
Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
27
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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30
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время россиянину удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 12, выполнить пять подач навылет. В то же время он допустил одну двойную ошибку. Испанец также допустил одну двойную ошибку, выполнил четыре подачи навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.
В полуфинале соревнований Карен Хачанов сыграет с сильнейшим в матче Каспер Рууд — Хольгер Руне, который состоится также 18 апреля.
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