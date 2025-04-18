Хачанов и Давидович-Фокина устроили дискуссию после 1/4 финала турнира в Барселоне

Российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов и испанец 30-й номер рейтинга Алехандро Давидович-Фокина устроили спор в конце матча 1/4 финала турнира в Барселоне (Испания). Россиянин одержал победу со счётом 6:4, 7:5 и вышел в полуфинал.

Карен и Алехандро стали обсуждать игровой момент. Во время диалога россиянин заявил, что всегда играет честно. В итоге оба пожали друг другу руки. Недопонимание между ними случилось и во время второго сета.

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время россиянину удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 12, выполнить пять подач навылет. В то же время он допустил одну двойную ошибку. Испанец также допустил одну двойную ошибку, выполнил четыре подачи навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.