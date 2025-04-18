Бен Шелтон обыграл Лучано Дардери и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Американский теннисист 15-я ракетка мира Бен Шелтон обыграл 47-го номера рейтинга итальянца Лучано Дардери в 1/4 финала турнира в Мюнхене. Счёт — 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Шелтону удалось выполнить шесть подач навылет и реализовать три брейк-пойнта из шести. Он также допустил две двойные ошибки. Дардери реализовал один брейк-пойнт, допустил четыре двойные ошибки и выполнил одну подачу навылет.

В следующем раунде соревнований в Германии Шелтон сыграет с 22-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундолой. Тот ранее обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:2, 6:4.