Бен Шелтон обыграл Лучано Дардери и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене
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Американский теннисист 15-я ракетка мира Бен Шелтон обыграл 47-го номера рейтинга итальянца Лучано Дардери в 1/4 финала турнира в Мюнхене. Счёт — 6:4, 6:3.
Мюнхен. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 13:45 МСК
47
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
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15
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Шелтону удалось выполнить шесть подач навылет и реализовать три брейк-пойнта из шести. Он также допустил две двойные ошибки. Дардери реализовал один брейк-пойнт, допустил четыре двойные ошибки и выполнил одну подачу навылет.
В следующем раунде соревнований в Германии Шелтон сыграет с 22-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундолой. Тот ранее обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:2, 6:4.
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