Британец Норри заменит чилийца Табило в основной сетке «Мастерса» в Мадриде

88-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри займёт место 31-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило в основной сетке «Мастерса» в Мадриде.

Чилиец получил травму запястья на «Мастерсе» в Монте-Карло. Если учитывать тяжесть его повреждения, есть вероятность, что он также может пропустить турнир в Риме, где в прошлом сезоне дошёл до полуфинала, сообщает Punto De Break.

Напомним, турнир категории «Мастерс» в испанском Мадриде пройдёт с 22 апреля по 4 мая. Действующим победителем турнира является российский теннисист Андрей Рублев, в финале он был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5.