Паула Бадоса появилась на обложке французского журнала L'Équipe

Испанская теннисистка девятая ракетка мира Паула Бадоса появилась на обложке журнала L'Équipe. Спортсменка дала интервью французскому изданию.

«Паула Бадоса. Стойкая к страданиям», — написано на обложке L'Équipe.

Фото: L'Équipe

Напомним, испанская теннисистка Паула Бадоса получила травму спины в поединке третьего круга «тысячника» в Майами (США) с датчанкой Кларой Таусон, которую обыграла со счётом 6:3, 7:6(7:3). После испанская спортсменка снялась с матча четвёртого круга с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой. После этого Бадоса сообщила, что не выступит на турнире WTA-500 в Чарльстоне. Испанка занимает 10-е место в Чемпионской гонке WTA.