Руне вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Рууда

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в 1/2 финала турнира АТР-500 в Барселоне, одержав победу в четвертьфинальном матче над 10-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Руне не сделал ни одной подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Датчанин реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Его соперник дважды сделал эйс и допустил три двойные ошибки. Также за игру он реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

За выход в финал турнира в Барселоне Руне поборется с россиянином Кареном Хачановым, который в своём четвертьфинале был сильнее испанца Алехандро Давидович-Фокины — 6:4, 7:5.