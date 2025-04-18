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Руне вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Рууда

Руне вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Рууда
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в 1/2 финала турнира АТР-500 в Барселоне, одержав победу в четвертьфинальном матче над 10-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом 6:4, 6:2.

Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 14:25 МСК
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Каспер Рууд
10
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Руне не сделал ни одной подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Датчанин реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Его соперник дважды сделал эйс и допустил три двойные ошибки. Также за игру он реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

За выход в финал турнира в Барселоне Руне поборется с россиянином Кареном Хачановым, который в своём четвертьфинале был сильнее испанца Алехандро Давидович-Фокины — 6:4, 7:5.

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