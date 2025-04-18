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Де Минор попал в топ-3 по выходам в полуфинал турниров ATP среди игроков младше 1999 года

Де Минор попал в топ-3 по выходам в полуфинал турниров ATP среди игроков младше 1999 года
Алекс де Минор
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Австралийский теннисист Алекс де Минор в 50-й раз вышел в полуфинал турнира под эгидой ATP. Он также попал в топ-3 по этому показателю среди тех, кто родился после 1999 года.

Больше выходов в 1/2 финала — у итальянца Янника Синнера (52 раза) и у канадца Феликса Оже-Альяссима (54 раза).

Накануне Алекс де Минор в матче второго круга турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 74-ю ракетку мира из Великобритании Джейкоба Фирнли. Следующим соперником де Минора в Барселоне станет двукратный чемпион турнира, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1). Игра пройдёт сегодня, 18 апреля.

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