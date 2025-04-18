Давидович-Фокина высказал недовольство по поводу состояния корта на турнире в Барселоне

Испанский теннисист 30-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина остался недоволен состоянием грунтового покрытия на турнире АТР-500 в Барселоне.

Во время матча 1/4 финала с россиянином Кареном Хачановым испанец произнёс, что корт, на котором они играли, был похож на площадку в Марракеше. На соревнованиях в этом марокканском городе обычно бывает много глины, считает он.

«В Монте-Карло все корты были чистыми и не было этих мини-грунтовых гор. В этом году они положили больше почвы, чем обычно, и это заметно. Это был важный и напряжённый момент в матче. Ни игроки, ни клуб не имеют к этому никакого отношения», — приводит слова Давидовича-Фокины Mundo Deportivo.