Александр Зверев одержал волевую победу над Грикспором в четвертьфинале турнира в Мюнхене

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В 1/4 финала он в трёх сетах обыграл нидерландского теннисиста Таллона Грикспора (37-й в рейтинге ATP) со счётом 6:7(6:8), 7:6(7:3), 6:4.
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 3
|4
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Зверев пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
Соперником Зверева в полуфинале турнира в Мюнхене станет победитель матча между бельгийцем Зизу Бергсом и Фабианом Марожаном из Венгрии.
Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.
- 18 апреля 2025
-
19:44
-
19:35
-
19:00
-
18:58
-
18:37
-
18:37
-
17:36
-
17:32
-
16:55
-
16:14
-
15:50
-
15:34
-
15:21
-
14:59
-
14:38
-
14:15
-
13:57
-
13:51
-
12:21
-
12:09
-
12:00
-
11:35
-
11:30
-
10:46
-
10:30
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
09:30
-
09:17
-
09:11
-
08:30
-
00:57
-
00:51
-
00:37