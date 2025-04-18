Александр Зверев одержал волевую победу над Грикспором в четвертьфинале турнира в Мюнхене

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В 1/4 финала он в трёх сетах обыграл нидерландского теннисиста Таллона Грикспора (37-й в рейтинге ATP) со счётом 6:7(6:8), 7:6(7:3), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Зверев пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Соперником Зверева в полуфинале турнира в Мюнхене станет победитель матча между бельгийцем Зизу Бергсом и Фабианом Марожаном из Венгрии.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.