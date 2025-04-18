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Хачанов назвал ключевой момент в его победе над Давидович-Фокиной в 1/4 финала в Барселоне

Хачанов назвал ключевой момент в его победе над Давидович-Фокиной в 1/4 финала в Барселоне
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Российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (6:4, 7:5) в 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Очень рад! Очередная победа. очередной тяжёлый матч с игроком, который, по-моему, в чемпионской гонке в десятке. Алехандро — очень опасный теннисист, у него много вариативности, но при этом я понимал, что мне надо психологически оставаться всегда в матче, что в принципе и случилось во втором сете при счёте 2:5. Он всё попадал, а я немного выключился, дал ему больше возможностей входить в корт. В конце концов я постарался сфокусироваться на игре, делал всё, что могу, и мне удалось вернуться с 2:5 на 7:5. Поэтому очень рад победе, доволен своей игрой и хочу продолжать в том же духе», — сказал Хачанов в интервью на корте.

В полуфинале соревнований в Барселоне Карен Хачанов сыграет с 13-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании.

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