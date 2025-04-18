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«Он действительно полезен». Ига Швёнтек — о личном дневнике

«Он действительно полезен». Ига Швёнтек — о личном дневнике
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Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек рассказала, что фиксирует свои мысли в личном дневнике.

«Мой блокнот… не смейтесь. Я видела несколько лет назад пару-тройку мемов о нём. Но он действительно полезен. Я записываю в него всё подряд», — приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.

Ранее Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте. В матче второго круга она обыграла 153-ю ракетку мира Яну Фетт из Хорватии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.

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