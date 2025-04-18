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Португальский журналист отреагировал на выход Хачанова в полуфинал турнира в Барселоне

Португальский журналист отреагировал на выход Хачанова в полуфинал турнира в Барселоне
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на победу российского теннисиста 27-й ракетки мира Карена Хачанова над испанским теннисистом 30-м номером рейтинга Алехандро Давидович-Фокиной в 1/4 финала турнира АТР-500 в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

«Важная победа для Хачанова, у которого выдаётся непростой сезон», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале соревнований АТР-500 в Барселоне Карен Хачанов сыграет с 13-й ракеткой мира представителем Дании Хольгером Руне, который обыграл действующего чемпиона норвежца Каспера Рууда.

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