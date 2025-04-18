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Карлос Алькарас сделал совместное фото с Ферраном Торресом

Карлос Алькарас сделал совместное фото с Ферраном Торресом
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас снялся на фото вместе с футболистом «Барселоны» Ферраном Торресом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с совместными снимками двух спортсменов.

Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

Карлос Алькарас в данный момент находится в Барселоне, где участвует в грунтовом турнире категории ATP-500. Сегодня, 18 апреля, испанский теннисист в 1/4 финала обыграл австралийца Алекса де Минора (7:5, 6:3) и вышел в полуфинал.

Как известно, Алькарас является поклонником мадридского «Реала», главного соперника «Барселоны» в чемпионате Испании и других турнирах.

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