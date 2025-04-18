Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Барселоне, обыграв де Минора

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче 1/4 финала Алькарас со счётом 7:5, 6:3 обыграл седьмую ракетку мира Алекса де Минора из Австралии.

Встреча Алькараса с де Минором продлилась 1 час 39 минут. В её рамках Карлос ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету де Минора один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Отметим, 21-летний Алькарас выигрывал турнир ATP-500 в Барселоне в 2022 и 2023 годах.