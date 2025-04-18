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Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Барселоне, обыграв де Минора

Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Барселоне, обыграв де Минора
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче 1/4 финала Алькарас со счётом 7:5, 6:3 обыграл седьмую ракетку мира Алекса де Минора из Австралии.

Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча Алькараса с де Минором продлилась 1 час 39 минут. В её рамках Карлос ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету де Минора один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Отметим, 21-летний Алькарас выигрывал турнир ATP-500 в Барселоне в 2022 и 2023 годах.

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