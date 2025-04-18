Янник Синнер провёл совместную тренировку с Джеком Дрейпером

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер провёл совместную тренировку с британцем Джеком Дрейпером (шестой в рейтинге ATP) на кортах Monte Carlo Country Club в Монте-Карло.

Фото: Из личного архива Синнера

Сейчас Синнер готовится к возвращению на корт после трёхмесячной дисквалификации. Его первым турниром станет домашний «Мастерс» в Риме, который пройдёт с 7 по 18 мая. К официальным тренировкам итальянец допущен с 13 апреля.

Сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной. Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.