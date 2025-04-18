Артюр Фис вышел в полуфинал турнира в Барселоне после снятия Стефаноса Циципаса

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) после снятия 16-й ракетки мира грека Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась при счёте 2:0 в пользу Фиса.

Встреча Фиса с Циципасом продлилась 17 минут. В её рамках Фис ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. Циципас не подал ни одного эйса, а также не заработал ни одного брейк-пойнта.

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл Стефаноса Циципаса в финале.